“القوات”: فرعون حليف أكيد

يتلقى النائب والوزير ميشال فرعون اتصالات ومراجعات من أوساط وفعاليات في الأشرفية تستفسر عن تموضعه السياسي الجديد وتحالفه مع “القوات اللبنانية” في الانتخابات الآتية، بعدما أصبح جزءا من كتلتها الوزارية خصوصا بعدما شارك في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزراء “القوات” حول ملف الكهرباء.

وتقول مصادر قريبة من الوزير فرعون إنه في ملف الكهرباء مقتنع بصوابية موقفه في الوقوف الى جانب “القوات”، وحيث إن الحريري وباسيل لم يراعيا الشكليات والأصول لا الإدارية ولا السياسية، وصورا الأمر على هذا النحو: أنه عندما يتفق رئيسا الجمهورية والحكومة على أمر ما، فهذا الأمر يجب أن يمشي ولا توقفه اعتراضات وتحفظات.

وترى هذه المصادر أن الحريري وباسيل هما من “سيسا” الموضوع. “القوات” وضعت الموضوع في إطار خلاف تقني لا علاقة له بالسياسة، فيما الحريري وباسيل اعتبرا أن من يعارض ما في موضوع الكهرباء إنما يقف سياسيا ضدهما وفي صف الخصوم.