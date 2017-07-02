ظريف: من مبادئ إيران الأساسيّة رفض أي استخدام للسلاح الكيميائي

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف “مبادئ إيران الاساسية في رفض أي استخدام للسلاح الكيميائي”، مشيراً إلى أن “ايران من ضحايا استخدام السلاح الكيميائي من قبل نظام الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين في فترة الحرب المفروضة.

وفي تصرح له عقب لقائه المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو، لفت ظريف إلى أن “إيران أكدت وباستمرار على انه لا يحق لأي جماعة استخدام الاسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة، لكن ومن المؤسف ان تنظيم “داعش” الارهابي استخدم السلاح الكيميائي في حربه ضد الحكومة السورية.

وأفاد ظريف عن “التقارير الاخيرة حول استخدام الاسلحة الكيميائية بمنطقة “خان شيخون” في سوريا”، مؤكدا “ضرورة اجراء التحقيقات الدولية بهدف التأكد من استخدام الاسلحة الكيميائية والبيولوجية في تلك المنطقة”، معلنا “استعداد إيران للتعاون مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في هذا المجال”.