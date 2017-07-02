رعد حيا الجيش: ما قام به عملية نظيفة طالت مقار استجمام للارهابيين

حيا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، الجيش اللبناني “قيادة وضباطا وجنودا، على الانجاز النظيف الذي قام به خلال مداهمات لمخيمات يسمونها النازحين في جرود عرسال، وهي في الحقيقة مقار استجمام للارهابيين، واعتقال ما يقرب من 300 ارهابي هم قيد التحقيق، لا نستبق التحقيق لكن الذي اتضح ان من بينهم على الأقل 32 قائدا وأحزمة ناسفة وعبوات ومواد كيماوية وأسلاك للتفجير”.

وخلال احتفال تكريمي أقامه “حزب الله” وأهالي بلدة أرنون الشقيف، في حسينية البلدة، قال رعد: “لقد استبق الجيش بعمليته عمليات أمنية كانت تحضر للداخل اللبناني، ولذلك الجيش يستحق منا التحية الكبيرة على هذا الانجاز. لم تسحق دباباته خيم النازحين على الاطلاق كما بدأ الاعلام التكفيري والارهابي يروج، كانت عملية نظيفة لم يقتل فيها أي مدني واحد بسلاح الجيش اللبناني”.