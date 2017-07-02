قطر: مطالب دول الحصار قُدّمت لكي تُرفض

اعتبرت الدوحة ان المطالب التي قدّمتها السعودية وحلفاؤها لإنهاء الحصار الاقتصادي والدبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب “تنتهك” السيادة القطرية و”قُدّمَت لكي تُرفَض”.

وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن اآل ثاني في مؤتمر صحافي بروما ان “كل مطالب دول الحصار قُدّمت لكي تُرفَض”.

وفي 5 حزيران قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “ارهابية” واخذة عليها التقارب مع ايران.

وطالبت الدول الاربع، قطر خصوصا بوقف دعم “الارهاب” وغلق قاعة عسكرية تركية في قطر، واقفال قناة “الجزيرة”، والحد من علاقاتها مع ايران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكويت في 22 حزيران مع مهلة 10 أيام للاستجابة لها