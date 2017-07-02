الراعي: واجب ضميري خطير سيحاسب الله عليه المسؤولين السياسيّين

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “ملكوت الله ليس محصوراً فقط بالمؤمنين الملتزمين، بل هو واجبٌ أساس على الجماعة السياسيّة المسؤولة عن توفير العدالة والاستقرار والسلام، وعن ترقِّي الشخص البشري والمجتمع ونموّهما الشامل. وهذا واجب ضميري خطير سيحاسب الله عليه المسؤولين السياسيّين، لكونهم مؤتمنين على توفير الخير العام، الذي منه خير كلّ شخص وخير الجميع”.

وأضاف خلال ترأسه القداس الإلهي في بكركي: “في إطار هذه المسؤوليّة العامّة نطالب الحكّام عندنا بإداء هذا الواجب الذي يكبر ويتشعّب بتفاقم الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة والاجتماعيّة والأمنيّة، بسبب المليونَي نازح ولاجئ المضافين إلى سكان لبنان الأربعة ملايين، وبسبب تعاظم الدين العام، وعجز الخزينة، وتبديد المال العام بالفساد والسرقة”.