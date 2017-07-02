أردوغان يلتقي شويغو في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي بأن رجب طيب أردوغان الأحد 2 تموز في إسطنبول، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس التركي.

وأضاف الموقع أن اللقاء بدأ في الساعة 15.00 بتوقيت موسكو في مقر ترابيا بإسطنبول، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن لقاء شويغو وأردوغان يأتي عشية مفاوضات أستانا بشأن سوريا التي من المقرر تنظيمها في عاصمة كازاخستان يومي 4 و5 تموز الحالي برعاية روسيا، وتركيا، وإيران.

وكان وزير الدفاع الروسي قد كشف في وقت سابق بأن روسيا، وتركيا، وإيران بصدد الانتهاء من إعداد الوثائق التي تحدد مناطق خفض التوتر في سوريا، وطرق مراقبتها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد بحث يوم 30 حزيران الماضي في اتصال هاتفي مع نظيره التركي الأزمة السورية، حيث اتفق الطرفان على استمرار الاتصالات اللاحقة، كما أفادت مصادر إعلامية في وقت سابق أن بوتين قد يلتقي أردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستجري في مدينة هامبورغ الألمانية في يومي 7، و8 من الشهر الحالي.