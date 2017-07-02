فرنجية عن التحالف مع “القوّات”: كل الاحتمالات مطروحة

لم يستبعد رئيس تيّار “المردة” النائب سليمان فرنجية احتمال التحالف مع حزب “القوّات اللبنانية” في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة البترون – الكورة – زغرتا – بشرّي.

وقال ردّاً على سؤال لـ”المستقبل” عن احتمال حصول هذا التحالف في ضوء الزيارات “القوّاتية” المتلاحقة إلى بنشعي: “كل الاحتمالات مطروحة، لا نستبعد أي احتمال، لكننا نريد أن ندرس كل هذه الاحتمالات قبل اتخاذ القرار المناسب”.