ترامب “يضرب” الـ”CNN”

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في “تويتر”، الأحد، شريط فيديو مركب يظهر فيه وهو يوجه، لكمات إلى خصمه قناة الـ”CNN” لتي تعتبر من أشهر وسائل الإعلام الأميركية التي يكرهها ترامب لبثها ما سماه بـ”أنباء مفبركة” حول شخصيته، ويوجه الرئيس عدة لكمات إلى رأس الرجل – الرمز حتى يسقطه أرضا.

ولم يرفق ترامب الفيديو بأي تعليق من عنده، لكنه أرفقه بهشتاغ “أخبار مزورة لـ” سي إن إن” (FraudNewsCNN) على التغريدة.

وتظهر في نهاية الفيديو لافتة FNN بدلا من CNN.