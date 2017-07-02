الصراف: ما قام به الجيش جنبنا خطرا كبيرا وكرس العمليات الاستباقية لكشف الشبكات الارهابية

عاين وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف الجرحى العسكريين، الذين اصيبوا خلال العملية الامنية في عرسال، وجال على المستشفيات حيث يخضعون للعلاج. واطلع من الاطباء على اوضاعهم الصحية.

وإذ تمنى لهم “الشفاء العاجل”، ثمن الصراف “الجهود التي بذلها هؤلاء العسكريون في سبيل حماية لبنان وشعبه”، مشددا على أن “ما قام به الجيش في الأيام الماضية، جنب لبنان خطرا كبيرا؛ وكرس اهمية العمليات الوقائية والاستباقية، التي من شأنها كشف الشبكات الارهابية ومنعها من العبث بأمن الوطن”.

وقال: “ان عملية عرسال نفذت بدقة وتقنية واثبتت اهمية المستوى، الذي وصل اليه جيشنا رغم امكاناته المتواضعة”.

وأكد “البقاء إلى جانب الجيش قيادة وضباطا ورتباء وافرادا، ودعمه في مسيرته للحفاظ على الأمن في لبنان، بوجه كل من يتربص به شرا”، مركزا على “أهمية التنسيق القائم بين الجيش وباقي المؤسسات الامنية، الذي ظهرت نتائجه الايجابية من خلال كشف العديد من الشبكات والقاء القبض على ارهابيين ومجرمين”، مؤكدا “جهوزية الجيش الدائمة لحماية البلد واستقراره”.