القوى التكفيرية لم تعد في وضع يمكنّها من فتح معركة كبيرة

محلياتالاثنين 03 تموز 2017 القوى التكفيرية لم تعد في وضع يمكنّها من فتح معركة كبيرةتؤكد مصادر وثيقة الاطلاع على ما يحدث في مخيم عين الحلوة أنّ القوى التكفيرية، وبعد اتّضاح موقف “عصبة الانصار” منها، لم تعد في وضع يمكّنها من فتح معركة كبيرة، والأرجح أنها في الفترة الراهنة والمنظورة ستعمد الى تعزيز مواقعها داخل المخيم، ومحاولة تنفيذ عمليات اغتيال ليس مستبعَداً ان تستهدف رموز قوى إسلامية فلسطينية يتهمها التكفيريون حالياً بأنها ارتَدّت وأصبحت في خانة “القوى الكافرة”. كلمات مفتاحية:عين الحلوةالمصدر: صحيفة الجمهورية