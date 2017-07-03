عون: لا نية سيئة لـ”حزب الله” تجاه العهد

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ألان عون أن “حزب الله لا يملك نية سيئة تجاه العهد وهو جزء من المحور الذي يتصارع في المنطقة وعندما نشهد هذا التصعيد على المستوى الإقليمي، ففي هذا الشـق هو في صلب المواجهة، وبهذا المعنی، فإن هذه المواقف موجهة أكثر إلى الخارج أكثر منها نحو الداخل والعهد”.

وقال عون في حديث لـ”اللواء”: “نأمل أن يخف التوتر في المنطقة، ولا أعتقد أن حزب الله أو غيره من القوى المعارضة له، داخلياً كالرئيس الحريري وغيره يريدون إعادة النظر في الاستقرار السياسي والتوافق الذي حصل خلال كل تلك الفترة منذ انتخاب رئيس الجمهورية، وصولاً الی تشكيل الحكومة”.

وختم عون: “يجب أن نحمي لبنان من الاشتباك الإقليمي الحاصل كما حميناه من الحرب في سوريا، التوتر الخليجي القائم والتوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية والعرب والعوامل الخارجية المؤثرة تقسم اللبنانيين، لكن منذ أن توصلنا إلى تلك التسوية الداخلية، قررنا ألا نسمح لهذا الانقسام أن يعيق عملنا الواحد داخل المؤسسات”.