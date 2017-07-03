جلسة الأربعاء في بعبدا من دون كهرباء ولا تعيينات

أشارت مصادر وزارية الى ان لا بنود تعيينات ادارية في جلسة الحكومة نهار الأربعاء، كما لن يطرح موضوع مناقصة بواخر الكهرباء الذي لم يعرف ما اذا كانت هيئة ادارة المناقصات قد بدأت بدرس ملفها ومتى تنتهي منه، بينما يرتقب ان يشهد الوضع الامني وموضوع مخيمات النازحين السوريين نقاشاً خلال الجلسة، بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش في مخيمات جرود عرسال قبل ايام.

لكن المصادر الوزارية لم تؤكد او تنفي ما اذا كان النقاش سيطول او يأخذ منحى خلافياً حول موضوع عودة النازحين ومعالجة وضع مخيماتهم بعدما تحوّل بعضها الى بؤر تأوي الارهابيين، وقالت: لننتظر هذين اليومين لتتضح تفاصيل اكثر حول الموضوع.

كما توقعت مصادر قصر بعبدا ان يُطرح خلال الجلسة موضوع تنفيذ بنود “وثيقة بعبدا” التي صدرت عن الاجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الشهر الماضي، خاصة لجهة تفعيل جلسات مجلس النواب لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين الاساسية والحيوية التي تهم الدولة والمواطن كسلسلة الرتب والرواتب واقرار موازنة العام 2017، وكيفية إصدار مجموعة قوانين ومراسيم تطبيقية لعدد كبير من القوانين المجمد بعضها منذ العام 2000 وحتى العام 2015، والتي تعود لنحو 16 وزارة وبعضها مراسيم مشتركة بين اكثر من وزارة، لعدم وجود المراسيم التطبيقية لها، وقد ارسل الرئيس عون هذه القوانين المجمدة الى الوزارات المعنية من اجل التسريع في انجاز المراسيم التطبيقية لها واحالتها الى مجلس الوزراء للبت بها سريعاً، باعتباره بندا من بنود “وثيقة بعبدا”.

وتؤكد مصادر بعبدا ان الاجواء السياسية المريحة بين القوى السياسية بنسبة عالية، من شأنها تسهيل إنجاز الكثير من الامور العالقة وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء.