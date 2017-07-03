توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على مستشفى بحنّس

تقوم مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بالتحقيق مع ثلاثة من المشتبه بهم بالاعتداء على قسم الطوارئ في مستشفى بحنّس والجسم الطبي العامل فيه، وهم كل من:

_ ج . س. ( مواليد عام 1983، لبناني)

_ م . م . ( مواليد عام 1985، لبناني)

_ ج . م . ( مواليد عام 1984، لبناني)

وقد اتخذ أحد المصابين من مستخدمي المستشفى صفة الادّعاء الشخصي على هؤلاء.

كما تقوم بالتحقيق مع مطلق النار الذي أصاب المصوّر ريمون مجاعص في بتغرين والذي أوقفته سابقاً.

وتستمر التحريات لتوقيف سائر المتورطين بإشراف القضاء المختص.