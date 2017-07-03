دوليات

بالصور والفيديو: 9 جرحى على الأقل في حادث دهس سيارة لمشاة في ولاية بوسطن

قامت سيارة مجهولة بدهس عدد من المشاة قرب مطار لوغان في شرق ولاية بوسطن الأميركية حسب ما أعلنت “شرطة ماساتشوستس”، ما أسفر عن سقوط 9 جرحى كحصيلة أولية. وقامت شبكة CBNS بنشر مقطع فيديو عن كيفية إجلاء الجرحى من مكان الحادث.

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بوسطن
المصدر:
CBSN

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