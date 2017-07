بالصور والفيديو: 9 جرحى على الأقل في حادث دهس سيارة لمشاة في ولاية بوسطن

قامت سيارة مجهولة بدهس عدد من المشاة قرب مطار لوغان في شرق ولاية بوسطن الأميركية حسب ما أعلنت “شرطة ماساتشوستس”، ما أسفر عن سقوط 9 جرحى كحصيلة أولية. وقامت شبكة CBNS بنشر مقطع فيديو عن كيفية إجلاء الجرحى من مكان الحادث.

DEVELOPING: Car drives into pedestrians in Boston, several people injured, @MassStatePolice reports https://t.co/2QfRgGIQqb pic.twitter.com/Kd7JJCb0GW

— CBS News (@CBSNews) July 3, 2017