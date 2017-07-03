سركيس للمغتربين: إستعدوا للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة

أقام حزب “القوات اللبنانية” – المملكة المتحدة البريطانية – مركز لندن لقاء “البربكيو السنوي نهار الأحد في 2 تموز ، التقى خلاله الرفاق و الرفيقات مع عائلاتهم في الحديقة العامة التي حجزت خصيصاً لهذه المناسبة.

وحضرت اللقاء الأمينة العامة لحزب “القوات” شانتال سركيس وزوجها جون واللذين صُودف وجودهما في لندن بهذا الوقت. وعقدت سركيس اجتماعاًً جانبياً مع مسؤولي “القوات” في بريطانيا ولندن ولجانهم، وحضر اللقاء العديد من الانصار وفِي مقدمتهم الأب جوني كاهن رعية لندن المارونية.

وشددت سركيس على أهمية الدور الرائد الذي يلعبه الحزب في بِنَاء دولة القانون وعلى أهمية جهوزية المغتربين للمشاركة قي الانتخابات النيابية المقبلة.