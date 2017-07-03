مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين

أدت الفيضانات في جنوب الصين الى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد أمطار غزيرة في منطقة قوانغشي مما أدى إلى إجلاء ما يربو على 23 ألف شخص إلى مناطق آمنة”.

وفي مقاطعة هونان المجاورة قالت شينخوا :”إن السلطات أجلت ما يزيد على 300 ألف شخص وإن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم”.

وتوقعت هيئة الأرصاد الصينية هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وتقتل الفيضانات عشرات الأشخاص سنويا في الصين خلال موسم الأمطار الصيفي.