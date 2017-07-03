ترامب بحث والعاهل السعودي وولي عهد أبوظبي سبل مكافحة الإرهاب

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لبحث التطورات الأخيرة ومكافحة الإرهاب.

وحسبما أفاد البيت الأبيض، فإن ترامب جدد تأكيده على ضرورة وقف تمويل الإرهاب.

وأضاف البيت الأبيض: “أكد على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. وشدد الرئيس أيضا على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة”.

وقال: “لكن الرئيس ترامب يعتقد أن الهدف الرئيسي لمبادرته هو وقف تمويل الإرهاب”.