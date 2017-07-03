أوساط فلسطينية: مخيّم عين الحلوة لن يكون منطلقاً للعمليات التخريبية ضد الداخل اللبناني

أكدت اوساط فلسطينية بارزة لـ “الديار” أنه من غير المسموح لـ”داعش” وغيره استخدام مخيم عين الحلوة كمنطلق للعمليات التخريبية ضد الداخل اللبناني، مشددة على ان بوصلة المخيمات هي فلسطين وعدونا هو اسرائيل، ولن ننجر الى المستنقعات الطائفية والمذهبية.

وتشير الاوساط الى ان سيناريو “نهر البارد” لن يتكرر، لافتة الانتباه الى ان ما حصل أنقذ “عين الحلوة” من خطر كبير كما انقذ لبنان من تهديد داهم، ومعتبرة ان خالد مسعد اخطر بكثير من عماد ياسين الذي اعتقل في عملية امنية لبنانية مباغتة في قلب المخيم قبل فترة.

وترى الاوساط ذاتها ان تسليم مسعد يخدم الاستقرار الداخلي، مشددة على ان لبنان القوي والمعافى يشكل مصلحة للقضية الفلسطينية.

وتدعو الاوساط السلطة اللبنانية الى ملاقاة التجاوب الفلسطيني في تسليم مسعد من خلال التخفيف من المعاناة الاجتماعية للاجئين في المخيمات واحترام حقوقهم الانسانية، آملة في ان يشمل قانون العفو المرتقب عددا من الفلسطينيين.