سعد: الخلاف حول “ملف الكهرباء” تقني بحت

إعتبر مرشح حزب “القوات البنانية” في البترون فادي أن جميع الأفرقاء متفقون بشأن تأمين الكهرباء، ولكن ال ولكن مختلفون حول آلية التطبيق و إن الإختلاف مع “المستقبل” و”الوطني الحر” هو تقني بحت.

وأضاف في حديث للـ”NBN”: “نحن في مرحلة جديدة وأي ملف نجد فيه إشكالية لن يمر وجميع الملفات يجب أن تكون ممسوكة وتخضع للشفافية”.

ورداً على سؤال عن معارضة “الكتائب”، قال: “أحترم معارضتهم لكن أي معارضة يجب أن تستند إلى مشروع واضح وتقديم الحلول”.