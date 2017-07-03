معاناة فرنسا مستمرة… جرحى في إطلاق نار أمام مسجد في مدينة أفينيون

أصيب 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مسجد الرحمة بمدينة أفينيون جنوبي فرنسا، بينهم طفلة في السابعة من عمرها، نتيجة رصاصات طائشة اخترقت منزلها الواقع في الطابق الثاني قبالة المسجد.

وبحسب معلومات الشرطة فإن مسلحين ملثمين أطلقا النار بشكل عشوائي، تجاه المصلين الخارجين من المسجد، وتجاه مطعم وجبات سريعة قرب المسجد.

وأكّدت النيابة العامة أنّ حياة الجرحى الثمانية ليست في خطر، وتابعت “ما علمناه الليلة هو أنّ المسجد لم يكُن مستهدفاً”.

وأضافت النيابة العامة أنّ “الأحداث حصلت في الشارع حيث يقع المسجد، لكن ليست هناك أيّ علاقة” لما حدث بهذا الصرح الديني، مستبعدةً فرضية العمل الإرهابي.

وقد كُلّفت الشرطة القضائية إجراء تحقيق.

يأتي ذلك بعد أيّام على محاولة رجل صدم مصلّين لدى خروجهم، الخميس، من مسجد كريتاي في ضاحية باريس، من دون سقوط جرحى. وقد اعتُقل مساء اليوم نفسه في منزله.