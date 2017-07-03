الأمن العام: توقيف شخصين بجرم تسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية

أعلنت المديرية العامة للأمن العامأنه “قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 24/06/2017 لغاية 30/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :اربعة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية، شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية، وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص”.