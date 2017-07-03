حادث مروع بألمانيا والشرطة تخشى “مقتل كثيرين”

اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، صباح الاثنين، جنوبي ألمانيا، مما أدى إلى إشعال النيران في الحافلة وفقد 17 شخصا وإصابة 31 آخرين. قالت الشرطة الألمانية إنها تخشى وجود “العديد من القتلى” جراء الحادث.

وأوضحت أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع قرب مونشبرغ، في مقاطعة بافاريا. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية إيرين براندنستين، إن الحافلة كانت تقل 46 راكبا وسائقين اثنين.

وهرعت طائرات الهليكوبتر وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين، وتم إغلاق الطريق السريع (إيه 9) في كلا الاتجاهين بسبب الحادث.