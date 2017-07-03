قرصن مواقع أهم الشركات وهو لم يتعد الـ18…

اتهمت السلطات البريطانية طالباً يبلغ من العمر 18 عاماً في شمال غربي البلاد بالمشاركة في سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت مواقع انترنت خاصة بنحو 12 شركة متعددة الجنسيات. وبحسب ما نقلت “الأسوشيتد برس” يواجه جاك تشابل رفقة أميركي آخر اتهامات بتوفير برامج تدمر مواقع الانترنت عبر إغراقها ببيانات وإدارة مكتب دعم يساعد مخترفي الانترنت.

وأوضحت شرطة ويست ميدلاند في بيان أن “تشابل متهم بمهاجمة مواقع شركات “تي- موبايل” و”إي.إي” و”فودافون” و”أوه 2″ و”بي.بي.سي” و”بي.تي” و”أمازون” و”نت فليكس” و”فيرجن ميديا” و”الوكالة الوطنية للجريمة”(إن.سي.ايه). فضلاً عما ذكر يواجه تشابل اتهاماً بمساعدة مخترقي إنترنت في هجوم على بنك “نات ويست”(ناشنال ويستمنستر) عام 2015.

ونسقت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية بالوكالة مع “مكتب التحقيقات الفيدرالية”(إف بي آي) والمركز الأوروبي لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابع لـ”وكالة تطبيق القانون الاوروبية”(يوروبول) خلال التحقيق.