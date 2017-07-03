بالصورة: رسم لنصرالله على جدران قاعدة تدريب الجيش الإسرائيلي

اعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي ادرعي‏ عبر حسابه على “تويتر” أن جيش العدو “قام بترميم منطقة التدريبات في المناطق المأهولة حيث أصبحت تشبه قرية لبنانية على أقرب وجه، مما يجعل التدريبات في درجة عالية من النجاعة والمهارة”، مشيراً إلى أن القاعدة تضم “شبكات قتالية، وكتابات بالعربيّة، ومبانٍ بهيئة مساجد، وأسواق”. وأضاف: “هكذا تمّ تحويل منطقة التدريبات في قاعدة “إليكيم” شمال إسرائيل إلى قرية لبنانية”.

وقد أرفق ادرعي مع تغريدة له صور لجدارية في مخيم التدريب لرسم الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مع شعار الحزب والأرزة.

ترميم منطقة التدريبات في المناطق المأهولة حيث أصبحت تشبه قرية لبنانية على أقرب وجه، مما يجعل التدريبات في درجة عالية من النجاعة والمهارة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 3, 2017