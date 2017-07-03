وعد ألماني وفرنسي بمساعدة إيطاليا في عبء الهجرة

تعهد وزراء داخلية فرنسا وألمانيا ومفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، بتقديم المزيد من الدعم لإيطاليا في التعامل مع تدفقات المهاجرين الذين يصلون في زوارق من إفريقيا واتفقوا على دعم تدريب وتمويل خفر السواحل الليبي وإعادة توطين طالبي اللجوء بسرعة أكبر.

ولم تشر الأطراف المتعهدة بالمساعدة، إلى طلب روما من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف الضغوط عليها عن طريق السماح لزوارق الإنقاذ بنقل المهاجرين إلى موانئ أخرى.

وعقد وزراء داخلية إيطاليا وألمانيا وفرنسا، اجتماعا مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي في باريس، الأحد، قبل اجتماع أوسع نطاقا، الخميس.

وذكر بيان مقتضب خلا من التفاصيل، أنهم اتفقوا كذلك على وضع ميثاق شرف للمنظمات غير الحكومية العاملة في البحر المتوسط لزيادة المساعدات للمنظمة الدولية للهجرة وتقديم دعم أكبر لمراجعة كيفية تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما، قبيل صدور البيان، “نطالب بالمشاركة في العمل”.

واستقبلت إيطاليا نحو 82 ألف لاجئ ومهاجر حتى الآن هذا العام، أي أزيد بمقدار الثلث عن العام الماضي.