“توتال” الفرنسية ستوقّع اتفاقية لتطوير حقل غاز في إيران

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، في بيان اليوم، أن “شركة الطاقة الفرنسية توتال ستوقّع اتفاقاً بمليارات الدولارات لتطوير حقل للغاز في إيران، في أكبر صفقة طاقة منذ رفع العقوبات عن إيران العام الماضي”.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه “سيتم توقيع الاتفاق الدولي لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بحضور وزير النفط ومدراء توتال والشركة الصينية (سي ان بي سي) وشركة بتروبارس الإيرانية”.

وتملك توتال حصة تبلغ 50,1% من المشروع البالغة قيمته 4,8 مليارات دولار. وتستحوذ الشركة الصينية على 30% وبتروبارس الإيرانية 19,9%.

وقال المتحدث باسم توتال: “إن الغاز المنتج سيغذي السوق المحلي الايراني اعتباراً من 2021”.