إجتماع أمني في اليرزة… وملاحقة مطلقي النار ضمن أولوياته

عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، إجتماعَ عمل مع قادة الأجهزة الأمنية، ضم كلاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم خلال الاجتماع بحث التطورات الأمنية في البلاد، وتنسيق الإجراءات والجهود في مجال تفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية، وملاحقة مطلقي النار خلال المناسبات، ومكافحة الجرائم المنظمة والفردية على أنواعها.