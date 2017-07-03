الرفاعي: نشكر جهود الجيش على منع انتشار الفكر المتطرف

شدد النائب كامل الرفاعي على انه لا بد من نظرة واقعية لمخيمات النازحين السوريين تقوم على إدارة هذه المخيمات بطريقة سلمية من خلال خطة للبنى التحتية وايجاد واقع اقتصادي وتأمين ظروف اجتماعية لائقة لمنع الفكر المتطرف والمتطرفين من استغلال الشباب وتجنيدهم.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أكد الرفاعي أنه لا بد من التعاون بين المؤسسات الدينية والاجتماعية والامنية على حد سواء، موجهاً الشكر للجيش اللبناني على ما قام به منذ بداية النزوح السوري ان بعمليات مباشرة أو استبقاقية لهذا الفكر المتطرف المنتشر في هذه المناطق.