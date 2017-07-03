كرم: “القوات” بالمرصاد لأي تواصل مع الحكومة السورية التي لا نعترف بوجودها أساساً

أكد عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم، أن “القوات” ستكون بالمرصاد لطرح موضوع التواصل مع الحكومة السـورية داخل الحكومة”، سائلاً، “كيف نتواصل مع حكومة لا نعترف بوجودها اساساً، لا بل انها “اصل البلا” في كل ما يحصل في سوريا. فهل يمكن الذهاب الى “اصل البلا” لمعالجة ازمة تطاردنا بسبب افعالها”؟

ولفت لـ”المركزية” الى “اننا لا يمكن ان نوافق على طرح كهذا، فنحن خبرنا جيداً تصرّفات النظام السوري الذي يُسبب الازمة ويُجاهر لاحقاً بانه يستطيع معالجتها”، معتبراً رداً على سؤال “ان التضحية بالمبادئ نتيجتها التضحية بكل شيء”.

ولم يستبعد كرم “ان يكون الهدف وراء الدعوة الى التواصل مع الحكومة السورية ابراز وجود علاقة بين النظام السوري والدولة اللبنانية”، معتبراً “ان اصوات بعض القوى السياسية بفتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية ليست بهدف تأمين عودة النازحين وانما لفتح المجال “لتسلل” النظام السوري مجدداً الى السياسة اللبنانية من بوّابة التنسيق في ملف النازحين”، مؤيّداً “طرح حليفه “المستقبل” بلعب الامم المتحدة والمنظمات الدولية دور الوسيط لتأمين عودة النازحين الى سوريا”.