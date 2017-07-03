“لقاء سيدة الجبل”: كلام نصرالله تأكيد لاستباحة “حزب الله” الدولة ومؤسساتها

أكد “لقاء سيدة الجبل” أنّ كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله عن استقدام مقاتلين من الخارج واستدعائهم الى لبنان هو تأكيد لاستباحة “حزب الله” الدولة ومؤسساتها.

ودعا جميع الذين اعترضوا على كلام نصرالله أن يكرروا اعتراضهم داخل المؤسسات أكانت في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، والى أخذ تدابير لمنع الحزب من الاستمرار في سياسة التدمير المنهجي للدولة.

ولفت في بيان، إلى خطورة ما ذُكِر عن الزيارة التي نُظمت لتلامذة الكلية الحربية لمَعلِمٍ تابع لـ”حزب الله” معتبراً أن هذه الزيارة سابقة مرفوضة شكلاً وأساساً.

من جهة أخرى، نوّه “اللقاء” بجهود الجيش اللبناني الذي يقوم بخطوات استباقية من شأنها الدفاع عن لبنان، مؤكداً أنّ الجيش وحده مسؤول عن حماية اللبنانيين بدون شراكة أحد.

ودعا الحكومة الى أخذ التدابير لإدارة شأن اللاجئين السوريين بالتعاون مع الأمم المتحدة من اجل تنظيم عودتهم بأمان الى ديارهم.