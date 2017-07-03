عباس مستعد لعقد “صفقة سلام تاريخية” مع إسرائيل

أعرب الرئيس الفلسطينيعن استعداده لـ”عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين”، ودعا قادة الدول الأفريقية إلى “ربط أي تقدم في علاقة القارة بإسرائيل بمدى التزامها بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية”.

وألقى عباس خطابا اليوم الاثنين أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقال إن “محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمرات الدول الأفريقية الإقليمية، وترتيب مؤتمرات قارية لها، يشجعها على الاستمرار في غطرستها، واحتلالها لفلسطين، وإنكارها لحقوق شعبنا في الحرية والسيادة والاستقلال”.

وأعرب عباس عن تطلعه لـ”دعم الاتحاد الأفريقي ودوله لوقف وتغيير الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا جراء استمرار الاحتلال”.

ورأى أن “مواصلة تصويت الدول الأفريقية لصالح قرارات فلسطين في المحافل الدولية سيحمي حل الدولتين ويساهم في الحفاظ على حقوق الطرف المحتل، فلسطين، إلى أن يتم تحقيق السلام”.

وأكد أن “حل قضية فلسطين حلا عادلا هو مفتاح السلام، وسيسهم بلا شك في نزع ذرائع المجموعات الإرهابية في المناطق المحيطة بنا، وسيجلب الخير للمنطقة ولمستقبل أجيالها، وللأمن والسلم العالميين”.

واعتبر أن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب جاء في وقته، “وهو بارقة أمل لصنع السلام”.

وأعلن عباس استعداده لـ”عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين (..) ونحن في انتظار أن تستجيب إسرائيل لمبادرة الرئيس ترمب من أجل عقد صفقة سلام تاريخية، وفق حل الدولتين”.

وختم بالإشارة لاستعداد فلسطين وجاهزيتها من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات مع الاتحاد الأفريقي ودوله، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصحة والطاقة النظيفة، إضافة للتعاون في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي