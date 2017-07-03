رعد: نملك السلاح الأمضى الذي يُسقِط كل أسلحة اسرائيل

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن كل ما جرى في المنطقة خلال السنوات الماضية بعد حرب تموز 2006 كان محاولةً لتقطيع الوقت بالأدوات الإرهابية التكفيرية ريثما يَجْهَز الإسرائيلي مرة جديدة لشن حرب على لبنان.

وفي كلمة له من عربصاليم، أوضح أنه “لو قامت كل دول العالم بدعم إسرائيل فنحن نملك السلاح الأمضى الذي يُسقِط كل أسلحتها، فهي تقوم بالتمثيل ووضع السيناريوهات لرفع معنويات جنوده ، وقال: “فليتوهم الإسرائيلي ما يتوهم، ولكن ما أعددناه للإسرائيلي يجعلنا نقول إنّ مصير كيانه سيكون على الطاولة إذا ما تجرأ على شن حرب عدوانية على لبنان”.