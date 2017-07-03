أسرار الصحف ليوم الإثنين 3 تموز 2017

أسرار الآلهة – النهار

لم يجب أحد أهالي البقاع الغربي وراشيا إذا ما كان الصوت التفضيلي لديهم سيعتمد وفق القضاء، أم وفق الدائرة الانتخابية للقضاءين معاً.

سجلت مواقع زحلية أن كنائس المدينة لم تقرع لدى انتخاب بطريرك جديد للروم الكاثوليك كما العادة وعزت السبب الى نتائج العملية الانتخابية.

يسجل أهالي البقاع زيارات وقرارات لم تحرك ساكناً حتى الآن في موضوع تلوث نهر الليطاني وإطلاق ورشة فيه.

قال نائب سابق إن ما يجمع الأفرقاء السياسيين في لبنان هو المصالح وليس المبادئ بعدما دخلوا في تسوية نفعية.

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يقال – المستقبل

إنّ أوساطاً وجهات ديبلوماسية عدة في بيروت عبّرت خلال الساعات الأخيرة عن ارتياح دولها الكبير لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الرافض لزجّ لبنان في «الحروب الميليشياوية» المندلعة في المنطقة.

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أسرار الجمهورية

لوحظ وجود مشاركة سياسية شبه جامعة في العيد الوطني الأميركي رغم أنه جرى في فقرا.

دعت السفارة الفرنسية الى إحتفال 14 تموز في قصر الصنوبر من دون أن تكون الدعوة موجّهة بإسم السفير وهذه هي المرة الأولى منذ العام 1975.

أبدت دولة كبرى صديقة للبنان إنزعاجها من ربط الحكومة اللبنانية قبول سفيرها الجديد بقبولها هي سفيراً لبنانياً آخر.

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أسرار اللواء

غمز : لم يتحمل رئيس تيّار سياسي كلام زميلته في الوزارة وانتقاداتها المبطنة، وطلب من بعض نواب تيّاره اعداد رد مناسب!

همس : تبين إن العلاقات المتينة التي نسجها مسؤول أمني كبير خلال عمله السابق في الجنوب، ساعدت على تحقيق الإنجاز الأمني الثمين خلال اليومين الماضيين!

لغز : كلما هدأ التوتر بين قطبين سياسيين يُبادر بعض المحسوبين عليهما إلى تدبيج مقالات اتهامية الواحد ضد الآخر، وسرعان ما تتحوّل الأجواء إلى حملات متبادلة.!

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خلف الكواليس – الشرق

ينتظر ان يسلم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال أيام تقريراً الى الحكومة ومجلس النواب حول ملء الشواغر في ثلاث مقاعد نيابية. واثنان في الشمال (ارثوذكسي وعلوي) والثالث في كسروان (ماروني).

تعززت في الأيام الأخيرة الماضية الاتصالات بين أجهزة عسكرية وأمنية لبنانية بأجهزة مماثلة في الداخل وفي المحيط، بهدف تنسيق المواقف مما يمكن ان يحصل من تداعيات بعد عملية الجيش اللبناني في عرسال؟!

أكد مسؤول في تيار سياسي بارز ان ما حصل خلال الشهرين الماضيين عن انجازات سياسية وأمنية أثبت ان لبنان ليس بحاجة الى أي تغطية خارجية لتنفيذ الموجبات والاستحقاقات..