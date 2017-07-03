كائنات على شكل المخلل تغزو المياه الشمالية الغربية

وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تقذف أمواج المياه قبالة ساحل ولاية أوريغون بشكل غامض مخلوقات غريبة تشبه المخللات شفافة ورخوية. بدأت هذه الكائنات، التي يطلق عليها pyrosomes (Pyrosoma atlanticum)، بالظهور عام 2015 ولكن في الأشهر الأخيرة تضاعفت أعدادها.

إستطاع فريق من الباحثين من القبض على 60000 pyrosomes قبالة نهر ولاية أوريغون بعد 5 دقائق من رمي شباكهم في المياه عندما كانوا يبحثون عن أسماك نادرة؛ وقضوا ساعات في فرز pyrosomes عن باقي الأسماك التي علقت في الشباك حتى وجدوا هدفهم.

قال عالم البيولوجيا البحثية في مركز العلوم السمكية في شمال غرب البلاد ريك برودور: “لدينا الكثير من الأسئلة لكن لا نمتلك الأجوبة، نحن نحاول جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لمحاولة فهم ما يحدث ولماذا”.

تشبه هذه المخلوقات الأنابيب التي تتمتع بطرفين أحدهما مغلق والثاني مفتوح، وهي تشبه المستعمرة التي تتشكّل من أفراد زويدز تتجمّع مع بعضها البعض لتشكّل هذا الهيكل. والزويدز هو كائن صغير متعدد الخلايا يمكن أن ينشأ من زويدز آخر يتبرعم أو ينقسم إلى إثنين.

تتواجد هذه المخلوقات على عمق آلاف من الأقدام تحت سطح الماء نهاراً ثم تطفو في الليل؛ ولا يعرف إلا القليل عن سلوكهم في تناول الطعام وكيف يؤثر ذلك على حياتهم الغذائية لا سيما عندما تظهر بأعداد كبيرة. تُعتبر سطحية ما يعني أنها تعيش بعيدا عن الأرض في المحيط المفتوح. عادة ما يتراوح طولها من 4 إلى 78 سنتيمتر لكن الباحثون وجدوا pyrosomes وهي تستطيع إفتراس الكثير من الأسماك.

يشمل التوسع السكاني لهذه المخلوقات شمال كاليفورنيا وواشنطن وجنوب شرق ألاسكا؛ ويخطط الباحثون في دراستهم معرفة العوامل التي أدت إلى ارتفاع هذه المخلوقات بشكل مفاجئ. فهل تقضي على الأسماك قبل معرفة أصلها؟

كريستين الصليبي