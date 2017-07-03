الجبير: سندرس ردّ قطر قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الإثنين، أن الردّ القطري على مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين، ستجري دراسته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الجبير، عقب لقاء نظيره الألماني زيغمار غابرييل، أن موقف برلين من الأزمة مع قطر لم يتغير، وأضاف أن السعودية وشركاءها لا يسعون إلى المساس بسيادة الدوحة، لكنهم يطالبونها بوقف التحريض على الإرهاب.

وأكد الوزير السعودي أنّ قطر قدّمت دعماً لخطاب الكراهية، قائلاً إنها ظلت تتدخل منذ سنة 2014 في شؤون دول الجوار.

من ناحيته، قال الوزير الألماني إنه يجب إنهاء أي دعم للإرهاب والمنظمات المتطرفة، كما أبدى اهتمامه بوحدة دول مجلس التعاون الخليجي.