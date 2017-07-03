رئيس نقابة أصحاب المطاعم: متفائلون بموسم سياحي جيد

زار وفد من نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان برئاسة النقيب طوني الرامي وزير السياحة أواديس كيدانيان في مكتبه اليوم في الوزارة، بعد الاجتماع قال النقيب رامي: تناول المجتمعون الحركة السياحية في فترة عيد الفطر حيث بلغت الحجوزات في المطاعم 100%.

وتابع: “أما الأسبوع الذي تلا أيام العيد، فقد كان معدل الانفاق فيه “جيدا” ونشطت حركة الملاهي الليلية على وجه الخصوص”.

وقال: “بدأنا نلاحظ قدوم بعض الخليجيين إلى لبنان وخصوصا من الكويت والسعودية بالاضافة إلى الأردن ومصر والعراق”.

وأبدى النقيب تفاؤل النقابة بحركة الموسم السياحي الذي سينطلق في العاشر من الشهر الجاري.

وشكر رامي الوزير كيدانيان على حركته التي تصب في صالح القطاع السياحي وفي تعزيز الحركة السياحية في البلد. وانضم إلى الاجتماع رئيس جمعية “كن هادي” فادي جبران لطلب رعاية وزارة السياحة لمشروع “Save the Night”، الذي سينطلق في شهر كانون الأول بالتعاون مع النقابة حفاظا على سلامة الساهرين وحياتهم.