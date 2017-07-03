المرعبي تفقد مخيم النازحين السوريين في قب الياس: لبنان سيبقى نموذجاً يقتدى به في الإنسانية

تفقد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي برفقة فريق ضمّ المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، مخيم “رائد ” للنازحين السوريين في قب الياس، الذي تعرض إلى حريق كبير يوم الأحد.

وقد استمع المرعبي والفريق إلى أوضاع النازحين السوريين في المخيم ومعاناتهم، وسير العمل لإعادة بناء المخيم بأسرع وقت ممكن.

وثمّن المرعبي الجهود الجبارة التي قامت بها بلدية قب الياس وأهاليها ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بشخص منسق منطقة البقاع حسين سالم، والوكالات التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية شؤون اللاجئين، واليونسيف ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، والصليب الأحمر اللبناني والجمعيات اللبنانية كافة، لإخماد الحريق وتوفير المساعدات الإنسانية والطبية للنازحين.

وحيّا المرعبي “روح البطولة والتضامن الإنساني التي تجلت بأسمى معانيها من خلال اندفاع فريق التدخل البلدي والدفاع المدني الذين اقتحموا الحريق، وأنقذوا ما يمكن إنقاذه من أرواح، على الرغم من الإمكانات البسيطة” وأكد أنه “بفضل الله وجهود الجيش اللبناني، الذي عمل وسهر على عملية الانقاذ وإعادة بناء المخيم الموقت لإيواء المنكوبين، انحسرت الأضرار بالأرواح”.

وختم المرعبي بالقول: “مرة جديدة يلقّن لبنان واللبنانيون العالم أجمع كيف تتجلى الإنسانية باسمى معانيها، من خلال احتضانه للاخوة النازحين السوريين ومشاركتهم آلامهم ومآسيهم، على الرغم من الأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان”.