الكرملين: موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على هذا الموعد

أعلن مستشار السياسة الخارجيّة في الكرملين يوري أوشاكوف، ان روسيا والولايات المتّحدة لم تبحثا بعد توقيت أوّل اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، في قمّة مجموعة العشرين في هامبورغ الأسبوع المقبل.

وأضاف للصحافيين في إفادة صحافيّة، أن الجانبَيْن سيُحاولان بالتأكيد إيجاد وقت للاجتماع. وأجاب ردّاً على سؤال عن جدول أعمال الاجتماع: “علمت أن الأميركيين يُريدون إثارة قضايا الإرهاب وسوريا. يبدو لي أن هذا أمر معقول”.

وحضّ أوشاكوف، واشنطن، على “ألّا تجعلنا بحاجة للردّ عليها لطردها دبلوماسيين روس”. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمر بطرد 35 روسيّاً في نهاية كانون الأوّل وفرض عقوبات على وكالتي استخبارات روسيّتَيْن، جرّاء تورّطهما في اختراق أجهزة كمبيوتر تخصّ جماعات سياسيّة خلال انتخابات الرئاسة الأميركيّة في الثامن من تشرين الثاني. وكان بوتين قد أعلن آنذاك انّه لن يردّ على الفور.