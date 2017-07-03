بالفيديو: روسيا في صدد تصنيع غواصة نووية من الجيل الخامس

يدخل مشروع بناء غواصة “هاسكي” النووية متعددة المهام من الجيل الخامس في برنامج التسليح الروسي لأعوام 2018-2025. أعلن ذلك نائب قائد سلاح البحرية الروسية اللواء البحري، فيكتور بارسوك، على هامش معرض السفن الحربية في بطرسبورغ حيث قال إن “العمل على تصميم الغواصة قد بدأ”.

وأشار اللواء البحري إلى أن “مواصفات الغواصة النووية من الجيل الخامس ستفوق مواصفات كل الغواصات النووية الروسية والأجنبية، التي تستخدم في الوقت الحاضر”. وأضاف أن “القدرة على التخفي تعد من أهم ميزات الغواصة، ما سيزيد من فاعليتها مقارنة بالغواصات الأخرى”.

هذا ولم يذكر اللواء تفاصيل أخرى عن الغواصة الجديدة. لكن هناك تسريبات تدل على أنها ستزود بصواريخ “تسيركون” الفرط صوتية، التي تزيد سرعتها على سرعة الصوت بمقدار 5-6 أضعاف، والتي يبلغ مدى إطلاقها 400 كيلومتر. وسيصنع جزء من جسم الغواصة من التيتانيوم. ويستخدم فيه طلاء خاص، سيزيد من قدرتها على التخفي، فضلا عن مفاعل نووي جديد، سيسمح بتقليص حجم الغواصة وعدد أفراد طاقمها.