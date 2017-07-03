بالصور: الحريري حضر العرض الختامي لـ”رحلة عبر الزمن”

حضر رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الأحد العرض الختامي لمشهدية “رحلة عبر الزمن” ضمن “مهرجانات بيروت الثقافية وبلدية بيروت”. وحضر أيضاً وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائب محمد قباني.

وفي نهاية العرض، وهو الخامس والأخير، صعد الرئيس الحريري رئيسة جمعية مهرجانات بيروت الثقافية السيدة لمى سلام إلى المسرح مع الأمين العام للجمعية عزّة قريطم، وصاحب فكرة المشهدية ومخرجها داني الجرّ، والفنان غي مانوكيان الذي وضع موسيقى العرض، والمدير التنفيذي لـIts Communication التي تساهم في تنظيم المهرجانات وضّاح الصادق، وفريق عمل “رحلة عبر الزمن”.

وقدّم قريطم إلى الرئيس الحريري والسيدة سلام شهادة الرقم القياسي لأكبر شاشة عرض مجسّم ثلاثيّ الأبعاد في العالم، التي حصلت عليها “مهرجانات بيروت الثقافية وبلدية بيروت” من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسيّة.

ثم عزف مانوكيان مع الأوركسترا، يرافقه الكورس غناءً، أغنية “راجع يتعمر لبنان”، وأهداها إلى الرئيس الحريري.

وكانت “رحلة عبر الزمن” افتُتِحَت في 28 حزيران الفائت برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلاً باللبنانية الأولى السيدة نادية عون، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والسفراء. وتابع العرض على مدى خمسة أيام نحو عشرة آلاف شخص.