الحريري استقبل الميس وسوسان ودبوسي ولجنة مهرجانات صيدا

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس توفيق دبوسي على رأس وفد من أعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الهيئات الاقتصادية الشمالية.

دبوسي

بعد اللقاء قال دبوسي: “الزيارة للرئيس الحريري هي لدعم الحكومة وشكره على الخطط والمشاريع المستقبلية الموضوعة والتي تم اتخاذ قرارات في شأنها لمدينة طرابلس ومنطقة الشمال، وقد علمنا ان اول جلسة لمجلس الوزراء والتي من المقرر ان تعقد في المناطق ستكون في طرابلس، ثم في بقية المناطق. نحن ندعم مسيرة الحكومة واقترحنا على الرئيس الحريري إطلاق تسمية عاصمة لبنان الاقتصادية على المدينة. هناك ايمان بأن تكون طرابلس مدينة سلام ويمكن ان تلعب دورا مهما على المستوى الاقتصادي في الحياة اللبنانية وبالتعاون مع المجتمع الدولي”.

أضاف: “نحن نتفق مع رؤية الرئيس الحريري في المجالات كافة، وتم الاتفاق ايضا على ضرورة تفعيل المرافق الاقتصادية في منطقة الشمال، وهو ما يشكل استثمارا أكثر مما هو صرف للخدمات”.

وتابع: “أما بالنسبة الى النزوح السوري فإننا نرى ان الحل الأمثل لمعالجة النزوح السوري هو التعاون مع المجتمع الدولي لتطوير الخدمات الانمائية والبنى التحية مما يخلق فرص عمل للبناني والسوري ويحضر لبنان للعب دور في المنطقة مستقبلا. ونحن على تواصل دائم مع الرئيس الحريري لتكثيف التعاون بين القطاعين العام الخاص لما فيه مصلحة لبنان وأمنه وازدهاره واستقراره”.

الميس وسوسان

واستقبل الحريري مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي صيدا والجنوب الشيخ سليم سوسان في زيارة تهنئة لمناسبة عيد الفطر، تخللها عرض للاوضاع العامة وخصوصا في منطقتي البقاع والجنوب.

مهرجانات صيدا

واستقبل أيضا وفدا من لجنة مهرجانات صيدا برئاسة ندين كاعين الامين في حضور النائبة بهية الحريري، وتسلم منه دعوة لحضور المهرجانات التي تفتتح في 26 آب المقبل تحت عنوان “ليلة صيدا السياحية”.

كذلك التقى النائبة الحريري في حضور المنسق الوطني ل”منع التطرف العنيف” روبينا ابو زينب وجرى وضع الرئيس الحريري في صورة المراحل التي قطعها العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطرف العنيف.