الملك سلمان يغيب عن قمة العشرين بألمانيا والسبب تطورات الأزمة الخليجية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لن يحضر الاجتماع السنوي لزعماء مجموعة العشرين التي تعقد في هامبورغ يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأوضح المتحدث أن الحكومة السعودية أخطرت برلين بغياب الملك من دون إبداء أسباب، غير أن وكالة الأنباء الألمانية أكدت أن الأزمة الخليجية حالت دون مشاركة ملك السعودية في قمة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية سعودية قولها إن تطورات الأزمة الخليجية دفعت بالملك سلمان بن عبد العزيز إلى اتخاذ قرار بالغياب عن القمة.

وذكرت السفارة السعودية في برلين أن وزير الدولة إبراهيم العساف سيرأس وفد المملكة خلال قمة العشرين.

وسلمت قطر اليوم الاثنين ردها على مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر والتي أعلنتها بعد فرض حصار بري وجوي على قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها قبل أسابيع.

ويأتي ذلك في وقت يبدأ فيه وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل الإثنين جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت.