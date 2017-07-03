لقاء سيدة الجبل: الجيش وحده مسؤول عن حماية اللبنانيين من دون شراكة أحد

لفتت “لقاء سيدة الجبل” إلى أن “حزب الله كرر على لسان أمينه العام نظرته القديمة حتى حدود الملل من المسألة الفلسطينية مدعيا احتكار الدفاع عنها بدعم من ايران.

وفي بيان له، أشار إلى ان “ما هو جديد في كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله فهو استباحة الدولة ومؤسساتها، واستتباع الجميع لمصلحة الحزب والمتمثلة بإلغاء فاعلية الدولة مقابل الأمان والكراسي لبعض السياسيين”، معتبراً أن “كلام نصرالله عن استقدام مقاتلين من الخارج واستدعائهم الى لبنان مردود، وسنواجه هذا الفعل اذا ما حصل، بكل ما لدينا من وسائل معارضة سلمية وهذا الكلام يستبيح كرامات اللبنانيين ويجعل منا رهائن لتدابير خارجة عن ارادتنا”. وطلب من جميع القيادات التي اعترضت على كلام نصرالله “ان تكرر اعتراضها هذا داخل المؤسسات أكانت الحكومة أم مجلس النواب.

لن نقبل بمعارضة تذكيرية او معارضة رفع عتب”، مشيراً إلى أن “القوى المشاركة في الحكم والداعمة لعهد العماد عون مدعوة إلى مناقشة طرح نصرالله داخل المؤسسات وأخذ التدابير من اجل التحقق بأن المقاتلين الذي تكلم عنهم ليسوا أساسا موجودين في لبنان، ومنع الحزب من الإستمرار في سياسة التدمير المنهجي للدولة”.

ونوه اللقاء بـ”جهود الجيش اللبناني الذي يقوم بخطوات استباقية من شأنها الدفاع عن لبنان”، مؤكداً أن “الجيش وحده مسؤول عن حماية اللبنانيين دون شراكة احد. كما ويحذر في الوقت ذاته من اللغة المستخدمة من قبل البعض للتحريض على المهجرين السوريين، لان مسألة بهذا الحجم وبهذه الخطورة تعالج بالرصانة بعيدا عن العنصرية والشعبوية الانتخابية”.

ودعا الحكومة إلى “أخذ التدابير لإدارة شأن المهجرين بالتعاون مع الامم المتحدة من اجل تنظيم عودتهم بأمان الى ديارهم”.