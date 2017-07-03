قوى الأمن: توقيف 80 شخصا من مطلقي النار ابتهاجا بنتائج البروفيه

أصدرت عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “إلحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بنشر أسماء مطلقي النار المجرمين، إثر صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة “البروفيه”، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي من توقيف 80 شخصا منهم حتى الآن.

وفيما يلي آخر خمسة أشخاص تم توقيفهم وهم كل:

– يوسف محمد حمزة.

– اشرف أحمد حمزة.

– محمد محمود الضناوي.

– خالد أحمد قمر الدين.

– محمد علي صلاح الدين”.