بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية

عممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهر حزيران 2017 وفقا لساعات التغذية لكل مولد بمعدل 5 أمبير بحيث تستوفى القيمة خلال شهر تموز 2017، وهي تتراوح بين 55 ألفا و90 ألف ل.ل. .

ودعت البلدية المواطنين في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضور شخصيا لرفع الأمر، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني.