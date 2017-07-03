بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية

بلدياتالاثنين 03 تموز 2017 بلدية صيدا عممت جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائيةعممت بلدية صيدا جداول تكلفة إشتراكات المولدات الكهربائية في منطقة صيدا عن شهر حزيران 2017 وفقا لساعات التغذية لكل مولد بمعدل 5 أمبير بحيث تستوفى القيمة خلال شهر تموز 2017، وهي تتراوح بين 55 ألفا و90 ألف ل.ل. . ودعت البلدية المواطنين في حال عدم التقيد بالتسعيرة إبلاغ مصلحة الإقتصاد والتجارة في الجنوب على رقم الهاتف 724961-07، أو الحضور شخصيا لرفع الأمر، مرفقا بالإيصال، إلى مكتب رئيس مصلحة الإقتصاد علي شكرون في سراي صيدا الحكومي الطابق الثاني.كلمات مفتاحية:بلدياتصيداالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام