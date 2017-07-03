تعميم صورة سوري غير متزن عقليا وجد في مدينة صيدا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة لشخص غير متزن عقليا، من التابعية السورية ويدعى: عادل سمير كانجو -حسب اقواله- مجهول باقي الهوية ومحل الاقامة، وجد في مدينة صيدا.

لذلك، يرجى ممن يعرف عن ذويه شيئا، ابلاغهم الحضور إلى مخفر صيدا القديمة، أو الاتصال على الرقم 721701/07، تمهيدا لاستلامه”.