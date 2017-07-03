وقف للأعمال القتالية جنوب سوريا حتى الخميس والجيش السوري يحذر

قرر الجيش السوري، الاثنين، وقف الأعمال القتالية جنوبي البلاد، حتى يوم الخميس المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) بيانا للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، جاء فيه أنه “تم وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية درعا – القنيطرة – السويداء، اعتبارا من الساعة 12.00 يوم 2-7-2017 حتى الساعة 00.00 يوم 6-7-2017”.

وذكر البيان إن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى “دعم العملية السلمية والمصالحات الوطنية”، محذراً من أنه “في حال حدث أي خرق سيتم الرد بالشكل المناسب”.