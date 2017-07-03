إصابات ناجمة عن خروج قطار عن القضبان بولاية واشنطن

لفتت هيئة السكك الحديدية الى ان قطار ركاب تابع لشركة القطارات الأميركية (أمتراك) خرج عن القضبان يوم الأحد قرب بوجيت ساوند بولاية واشنطن مما أسفر عن إصابة عدد من الركاب”.

واوضحت الشركة “إن قاطرة وعربة أمتعة القطار رقم 506 على خط أمتراك كاسكادس بين فانكوفر وكولومبيا البريطانية ويوجين بولاية أوريجون خرج عن القضبان عند جسر خليج تشامبرز في ستيلاكوم بولاية واشنطن إلى الجنوب من تاكوما”.

أضافت الشركة في بيان أنها “فتحت تحقيقا في الحادث الذي وقع في الساعة الثانية والنصف مساء بالتوقيت المحلي”.

وأوضحت “أن عدد ركاب القطار 267 وأن عددا منهم تعرض لإصابات طفيفة”.