الأيوبي: لوقف التحريض على الأجهزة الأمنية

أكد أمين عام التحالف المدني الإسلامي أحمد الأيوبي أن خطوة تسليم المطلوبين في مخيم عين الحلوة خطوة إيجابية لأنها تسحب عوامل الضغط على المخيم وتحميه من مكائد تهدف إلى إزالته عن الخارطة ، معتبرا أن التحريض الحاصل ضد الأجهزة الأمنية وضد حركة حماس وعصبة الأنصار، هو محاولة لوقف هذا المسار الذي لا يجب أن يتوقف.

وأكد الأيوبي أنه لا يصح أن يبقى مخيم عين الحلوة رهينة بضع أفراد شذوا عن الصواب. ولفت الأيوبي في المقابل، إلى أن الجميع يعلمون أن هناك اتهامات متراكمة كثير منها إعلامي أو سياسي مغرض، مشددا على أن هذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة لدى الأجهزة الأمنية ولدى القضاء ، لأنه بدون عدالة سيتوالد المطلوبون ولن تنتهي السلسلة الدموية التي نعاني منها.