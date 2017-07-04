مداهمات للجيش في حي الشراونة وتوقيف 15 شخصاً من الجنسية السورية

نفذ الجيش اللبناني نفذ مداهمات صباح اليوم في حي الشراونة عند مدخل بعلبك الشمالي بحثا عن مطلوبين، وتم تفكيك كاميرات مراقبة في الحي، وضبط “بيك اب” وأسلحة ومخدرات ودراجات هوائية، واوقف اللبناني علي يوسف جعفر المطلوب بعدة مذكرات توقيف.

وذكرت الـmtv أن الجيش أوقف شخصاً من آل طليس يحمل سلاحاً غير مرخص و15 شخصاً من الجنسية السورية لا يحملون أوراقاً ثبوتيّة في حي الشراونة.