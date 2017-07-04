محلياتالثلاثاء 04 تموز 2017 مداهمات للجيش في حي الشراونة وتوقيف 15 شخصاً من الجنسية السورية نفذ الجيش اللبناني نفذ مداهمات صباح اليوم في حي الشراونة عند مدخل بعلبك الشمالي بحثا عن مطلوبين، وتم تفكيك كاميرات مراقبة في الحي، وضبط “بيك اب” وأسلحة ومخدرات ودراجات هوائية، واوقف اللبناني علي يوسف جعفر المطلوب بعدة مذكرات توقيف. وذكرت الـmtv أن الجيش أوقف شخصاً من آل طليس يحمل سلاحاً غير مرخص و15 شخصاً من الجنسية السورية لا يحملون أوراقاً ثبوتيّة في حي الشراونة.كلمات مفتاحية:حي الشراونةالمصدر: mtv, الوكالة الوطنية للإعلام